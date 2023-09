Manage : près de 7 millions d’euros investis dans plusieurs artères principales

Des travaux conséquents qui consisteront notamment à la remise en ordre de l’égouttage pour un total de 6,5 millions d’euros dont la moitié rien que pour la rue Abel Wart. Ce projet est repris dans le cadre de la rénovation urbaine de La Hestre pour 2,673 millions d’euros.

Concernant les autres rues, elles seront totalement refaites selon le Plan d’Investissement Communal 2022-2024 pour un montant total de 3,338 millions d’euros TVAC subsidiés à presque 100 % pour les travaux de voirie et à la charge de la SPGE pour l’égouttage. “La rue Wauters constitue une des artères les plus importantes de l’entité”, a expliqué Bruno Pozzoni, bourgmestre. “Elle compte de nombreux riverains et fait un peu plus d’un kilomètre de long ce qui représente 1 % à elle seule de notre réseau routier.”

Une piste cyclable de couleur ocre sera mise en place sur la voirie refaite.

Une inquiétude de la conseillère d’opposition Annie Cotton concernait l’assainissement des sols. Des craintes rassurées directement, lors du conseil communal, par le bourgmestre. “Lors de chaque travaux similaires entrepris, nous prévoyons effectivement une partie du budget à de possibles problèmes rencontrés de ce type.”