Accident à la foire de La Hestre : “Nous sommes dans le questionnement par rapport aux mesures supplémentaires qui pourraient être prises”

Bruno Pozzoni était sur place ce jour-là. Il en garde un souvenir traumatisant. “C’était une véritable scène de guerre et je tiens à marquer mon soutien non seulement aux victimes mais aussi à tous les témoins”, a répondu le bourgmestre. “L’enquête est encore en cours et j’espère que toute la lumière sera faite sur cette affaire. J’attends impatiemment ses résultats car je m’inspirerai automatiquement de ses conclusions pour prendre des mesures. Mais si je dis aujourd’hui qu’on aurait dû faire ci ou ça, implicitement, cela voudrait dire qu’on n’aurait pas fait quelque chose correctement.”

Quelles mesures prendre ?

”Or, à l’heure d’aujourd’hui, on s’est questionné entre bourgmestre et on a revérifié les différents règlements en la matière sur tout ce qui touche les fêtes foraines et on n’a rien trouvé quelle mesure complémentaire on pourrait prendre. La seule mesure que je pourrais prendre, ce serait d’interdire ce genre d’attraction, ce qui ne va pas vraiment dans le bon sens. Émotionnellement, c’est la démarche que je prendrais car c’est la seule démarche qui permettrait d’assurer le risque zéro. Nous sommes actuellement dans le questionnement de savoir si des choses sont à améliorer dans nos différents règlements mais pour le moment, nous ne trouvons pas.”

Au niveau du forain incriminé dans ce drame et des organisateurs, toutes les vérifications ont été effectuées. “Le comité, la police, les pompiers et les participants sont réunis en préalables de chaque événement de ce type. Des conseils de sécurité y sont donnés et un document de sécurité doit être rempli par les organisateurs. Dans le cas de la foire de La Hestre, il était complet. Les organisateurs étaient bien assurés. Le forain doit aussi remplir un tas de documents administratifs à remplir et dans ce cas-ci, tout était en ordre. Le forain était bien assuré pour le métier qu’il concerne. Son installation électrique était conforme, il était agréé et enfin, on impose à deux fonctionnaires de repasser sur place pour une vérification physique de tout ça.”