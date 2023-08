Il y a quelques années, certaines implantations étaient en danger par manque d’élèves. Ce n’est plus le cas. “Étant donné qu’avec la mise en place du tronc commun, les élèves n’ont plus besoin de changement d’école (sauf de P5 à P6), nous avons notre nombre d’inscrits mais nous ne savons pas vraiment si des familles ont prévu de changer d’école”, nous indique David Gelay, échevin de l’Enseignement. “Avant, nous étions prévenus, plus maintenant.”

Pas de problème d’effectif

Concernant les effectifs, là non plus, pas de souci a priori. “Nous sommes heureux d’annoncer que toutes nos heures de langues sont couvertes de la P3 à la P5 Hormis quelques heures de temps partiels de certains titulaires de classes, tout est ok. Nous ne sommes bien entendu pas à l’abri d’absences surprises mais nous disposons encore de plusieurs temporaires prioritaires (primaires et maternelles) qui se tiennent prêtes à boucler leur cartable.”

Durant l’été de nombreux travaux ont été réalisés pour embellir les classes ainsi que les cours de récréation des enfants mais un des plus importants est sans doute le remplacement du revêtement du sol de l’école communale Pascal Hoyaux pour un montant de plus de 30 000 euros. En préparation également, le placement d’un climatiseur dans l’implantation de la rue Coquereau. “Plusieurs cours de récréation ont été décorées avec l’aide du PCS et Été Solidaire, revêtement de sol dans la plupart des classes de La Hestre, isolation et façades en cours à l’école de la rue Delval, réfection du macadam à plusieurs endroits dans l’enceinte de l’école de Bois-D’Haine.”