La 12e rando vélo de Centropôle prendra son départ de Manage cette année

”Cette année, nous avons également prévu de nombreuses activités pour accueillir petits et grands, dans un cadre sportif et convivial. Vous aurez la possibilité de découvrir les stands de nos divers partenaires : planifiez votre prochaine balade avec le stand Vhello, checker votre vélo avec Pro Vélo, découvrez les bienfaits de l’activité physique avec l’OSH ou protéger votre vélo contre le vol. Autre nouveauté cette année, la marche est organisée en collaboration avec la SPA de La Louvière et vous permettra de parcourir la région avec votre compagnon à 4 pattes”, indique Centropôle.

C’est la commune de Manage qui accueillera le départ cette année. Le rendez-vous sera donné le 20 août prochain de l’Avenue du Scailmont. Si l’objectif de la rando vélo est de se dérouiller les jambes, il est aussi de faire découvrir le patrimoine de la région du Centre et ses sites touristiques. C’est donc l’occasion de mettre en lumière le réseau Vhello, le réseau cyclable points-nœuds du Cœur du Hainaut et qui permet de faire rayonner la région du Centre dans toute la Belgique.

Plusieurs distances parcours d’une distance comprise entre 20 et 125 kilomètres seront à disposition des participants. Infos et inscription via Centropôle.