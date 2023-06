Garé deux roues sur le trottoir devant chez lui, il refuse de payer ses PV à Manage : “si je me gare dans les règles, je gêne la circulation”

Par contre, une fois garé dans les règles, Maxime empiète largement sur la chaussée. ©D.R.

Le dernier PV a été reçu il y a quelques jours. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. “Depuis le départ, je réclame des explications de la part de la police ou de la commune. La police s’est contentée de me rappeler les règles en matière de stationnement.”

À savoir que, selon le Code de la route belge, “il est interdit de stationner lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres”.

Pour le Manageois, “il faudrait autoriser les véhicules à se garer partiellement sur les trottoirs de cette rue étroite dans laquelle se trouvent de nombreuses habitations qui sont dans le même cas que moi. On me dit que je ne peux pas me garer deux roues sur le trottoir mais je ne peux pas non plus me garer sur la rue sous peine de gêner la circulation sans compter que ma voiture pourrait être abîmée. Mais j’ai plusieurs enfants en bas âge, je ne peux tout de même pas me garer à 400 mètres de chez moi ? Ce que je voudrais, c’est qu’un agent du service mobilité ou un policier vienne sur place et que je lui explique ma situation.”

Contacté, le bourgmestre, qui a également dans ses compétences la Mobilité et est le chef de la police, a préféré ne pas faire de commentaire mais nous a tout de même confié que “malgré mon statut de responsable de la police administrative, je n’ai aucune autorité en matière de P.V. et qu’en aucun cas, je ne pourrais en faire sauter. Et si je pouvais le faire, ça me ferait des voix en plus pour les élections. Les policiers quant à eux, ne font que faire respecter le Code de la route.”