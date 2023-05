Luis, tué par balles et retrouvé mort dans le canal à Manage : le procès d’Annelies et de Didier aux assises est reporté

La raison n’a pas été donnée. Toutefois, la rumeur court qu’un manque de magistrats disponibles serait la cause de ce report. En effet, il manque de magistrats en Hainaut et, régulièrement, des magistrats retraités viennent prêter main-forte, à la cour ou au tribunal de Première instance.

Aussi, le mois de juin est un mois particulier. De nombreuses décisions de justice sont rendues juste avant les vacances judiciaires. Il est ainsi très difficile de réquisitionner des magistrats pour former la cour.

En Hainaut, les conseillers Martine Baes et Adrien Van der Linden d’Hoogvoorst président les procès d’assises et les sessions se succèdent généralement tous les quinze jours. Les deux magistrats président aussi la quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel, devant laquelle les gros dossiers se multiplient. Ce ne sont pas des machines.

Le dossier relatif à la mort tragique de Luis Gonzalez demande une certaine préparation et du temps pour l’examen, d’autant plus que les faits sont contestés par les accusés.

Huit balles dans le corps

Le lundi 7 février 2020, Luis (34 ans) est signalé disparu. Sa compagne Annelies s’inquiète, il a quitté le domicile conjugal et n’a plus donné signe de vie. Quelques heures plus tard, le véhicule du disparu est retrouvé, immergé dans le canal à hauteur de Bois d’Haine. Le corps de Luis se trouve dans le coffre, il a été abattu de huit balles, tirées dans la tête et le thorax.

Faute de piste sérieuse, le parquet de Charleroi lance un appel à témoin en mars 2020.

En juin, l’enquête rebondit. La compagne est inculpée d’assassinat, ainsi qu’un ami du couple. Annelies et Didier contestent être impliqués dans cette histoire dramatique. Plusieurs indices ont incité les autorités judiciaires à traduire les deux inculpés devant les assises : la téléphonie et le contenu de messages entre les deux inculpés, le bornage des téléphones portables, les images des caméras de sécurité.

Pour les avocats de la défense, il reste encore de nombreuses zones d’ombre.