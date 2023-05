Une voiture sabotée à Manage, ce n’était pas une tentative d’assassinat !

Par contre, les autres personnes impliquées dans les faits de Manage voient leurs peines réduites, car la cour n’a pas retenu la tentative d’assassinat dans leur chef, mais bien une destruction de véhicule. Ils écopent d’une peine de cinq ans, assortie d’un sursis pour ce qui excède deux ans de prison. Ils avaient écopé de huit ans de prison ferme en première instance à Charleroi.

Un homme pour deux femmes

Rudy partageait sa vie entre Virginie et Florence. Il passait la journée avec la première et la nuit avec l’autre, pendant que Virginie assurait une garde de nuit à l’hôpital. Vexée, Florence avait mandaté un homme, Steve, pour surveiller son amant et sa rivale.

Rudy passe la nuit du 10 au 11 mai 2019 chez Florence à Manage. Vers 2h du matin, il remonte dans sa voiture pour rentrer chez lui, à Châtelineau. Il démarre, mais la roue avant droite de son auto se dérobe. Le signal de frein se met en alerte. Un câble a été sectionné. C’est un acte de sabotage.

Qui a pu en vouloir à Rudy ? Un voisin déclare qu’il a vu, vers minuit, deux individus chipoter à l’auto. Il a relevé le numéro minéralogique de leur voiture. Il s’agit de Jonathan et de Jessica. Interrogé, ce couple endetté déclare avoir été embauché par Steve, à la demande de Florence. Tous les trois étaient en aveux, mais ils contestaient l’intention de tuer. Ils avaient été engagés “pour faire du mal à Rudy”.

Deux coups de feu dans la tête

Le 24 mai, Rudy et Florence ont une relation sexuelle chez Rudy, à Châtelineau. Elle tousse et descend chercher du sirop. Quelques secondes plus tard, Rudy est la cible de deux tirs par arme à feu. Deux balles se logent dans la tête. Il ne meurt pas, mais garde de graves séquelles neurologiques.

Qui a tiré ? Florence raconte qu’un malfrat a frappé à la porte et a forcé le passage. Elle maintient cette version jusqu’au bout.

Pour le tribunal et la cour, c’est elle qui a tiré ! Elle est donc bien l’auteure d’une tentative d’assassinat. Florence était encore la seule détenue dans ce dossier.