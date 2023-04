Mais après une longue carrière politique, ces prochaines élections seront aussi les dernières pour l’actuel bourgmestre de Manage. “Après 45 ans de carrière entre privé et public, je pourrais prendre ma pension et j’avoue avoir hésité à me représenter”, nous a confié Bruno Pozzoni. “Mais j’ai estimé que j’avais encore du travail à effectuer pour les Manageois notamment en termes de transmission. Depuis plusieurs échevinats, j’ai dans mes compétences trois gros morceaux dont je ne m’occuperais plus si j’étais réélu à savoir l’Etat Civil, les Travaux et les Finances. Je pense qu’il est temps de passer la main à des échevins plus jeunes en qui j’ai entièrement confiance et que je pourrai guider le long de leur mandat. Il serait dommage de gâcher toute l’expérience que j’ai emmagasinée dans ces matières durant ma carrière politique…”

Première fois

Pour la première fois de sa longue carrière politique mais aussi la dernière donc, Bruno Pozzoni va pouvoir confectionner sa propre liste. “Chez nous, ce n’est pas la tête de liste qui choisit les candidats”, corrige l’actuel bourgmestre. “Les personnalités de chaque village qui ont comptabilisé le plus de voix lors des dernières élections proposent leurs candidats qui sont évalués par l’ensemble des membres de la commission électorale. Une fois la liste confectionnée, on pourra s’atteler au programme qu’on voudra mettre en place ensemble.”

S’il est réélu à la tête de Manage, Bruno Pozzoni aura à cœur de continuer le travail entamé durant la dernière mandature, lui qui a repris les rênes de la commune après le décès inopiné de Pascal Hoyaux début 2019. “Le programme n’a pas encore été mis en place donc je ne vais pas lancer de plan sur la comète. Cela dit je peux déjà dire qu’on va s’atteler à continuer le travail de réfection des voiries communales qui en ont le plus besoin. On va aussi continuer la rénovation énergétique des bâtiments communaux et essayer de remettre le citoyen au cœur des décisions du politique.”