30 ans de jumelage entre Manage et Saint-Laurent-Médoc, ça se fête !

Vendredi dernier, à la veille du Carnaval de Manage, les différents membres du Comité de jumelage et du Conseil communal se sont réunis à l’Administration communale pour adresser leurs souhaits de bienvenue à plusieurs représentants du village de Saint-Laurent-Médoc, une commune située dans le Sud-Ouest de la France qui, comme son nom l’indique, se trouve en Gironde, non loin de Bordeaux. “Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour celles et ceux qui sont à l’origine du lien qui unit nos deux communes et ont contribué à faire de ces rencontres des moments de partages et de convivialités, notamment Christian Gilbeau à l’époque bourgmestre de Manage”, a souligné Bruno Pozzoni, bourgmestre actuel.