Florence nie avoir voulu tuer Rudy, victime de deux tentatives d’assassinat en quinze jours, à Manage et à Châtelineau.

Mardi, le ministère public avait demandé à la cour de confirmer la peine de huit ans, prononcée contre Jessica, Jonathan et Steve. Les deux premiers sont en aveux d’avoir saboté l’auto de Rudy, en déboulonnant deux roues et en sectionnant un câble de frein. Steve, quant à lui, était l’intermédiaire entre le couple et Florence, considérée par le tribunal comme étant la commanditaire de la tentative d’assassinat de Manage.

Le ministère public a demandé de prononcer une peine de quinze ans contre Florence, condamnée à dix ans de prison en première instance pour deux tentatives d’assassinat. En effet, outre le fait d’avoir commandité le sabotage de l’auto à Manage, le ministère public estime que c’est elle qui a tiré deux coups de feu dans la tête de Rudy, quinze jours plus tard à Châtelineau.

Manage, ils contestent tous l’intention de tuer

Concernant l’affaire de Manage, qui a eu lieu la nuit du 10 au 11 mai 2019, Jonathan et Jessica sont en aveux d’avoir déboulonné deux roues de l’auto de Rudy et d’avoir sectionné un câble de frein hydraulique. Toutefois, ils contestent l’intention d’homicide. Ils déclarent qu’avec Steve, ils ont tenté d’escroquer Florence, laquelle avait notamment demandé à Steve de surveiller Rudy et sa rivale, Virginie.

À cette époque, Rudy papillonnait entre les mères de ses enfants. Quand Virginie travaillait la nuit, il se rendait chez Florence à Manage.

Me Gelay, avocat de Florence, conteste aussi cette intention d’homicide. “Sa seule volonté, et elle le répète depuis le début, était d’immobiliser l’auto de Rudy devant chez elle, à Manage. Elle voulait que sa rivale Virginie sache que Rudy passait la nuit chez elle quand elle travaillait la nuit, abandonnant ses enfants seuls chez lui à Châtelineau”, plaide l’avocat.

Ce dernier accuse les prévenus d’avoir beaucoup menti lors de l’instruction, et notamment lors de la remise d’enveloppes contenant de l’argent, par Florence aux trois autres, entre les deux faits. “Il n’y a aucun élément pour affirmer qu’elle a commandité un assassinat. À aucun moment, elle a donné l’instruction de tuer Rudy”, insiste l’avocat.

Deux tirs à Châtelineau

Le 24 mai 2019, Florence se trouve chez Rudy à Châtelineau. Dans la soirée, deux balles sont tirées dans la tête de Rudy, miraculeusement vivant, mais à quel prix ! L’homme est hémiplégique et a perdu l’usage d’un œil, traversé par une balle.

Selon Florence, l’auteur est un inconnu, qui est entré dans la maison en forçant le passage. Selon le parquet, c’est elle qui a tiré avec une arme qui n’a jamais été retrouvée.

Me Gelay doute de la culpabilité de sa cliente, une femme âgée de 44 ans sans aucun antécédent judiciaire. “Quand elle appelle les secours, elle est en état de choc et elle est allée le voir, chaque jour, à l’hôpital”, déclare l’avocat.

Toutefois, des traces de poudre ont été retrouvées sur le gilet et les mains de Florence. “Selon l’expert, il est impossible d’en tirer des conclusions car le travail n’a pas été fait correctement”. L’instruction, qualifiée de fiasco par la défense, essuie une énième critique de la part des avocats. Il n’y a même pas eu une reconstitution des faits et, selon ce qui a été dit lors de l’audience, c’est même le parquet général qui a insisté pour solliciter des devoirs d’enquête.

L’avocat ajoute que, si elle était l’auteure du tir, du sang aurait été projeté sur elle, ce qui n’a pas été le cas. Il précise enfin qu’une troisième empreinte génétique, inconnue, a été retrouvée sur la manche du gilet porté par Florence. Quant à Rudy, il a été incapable de désigner le tireur…

Les trois magistrats de la cour douteront-ils de la culpabilité de Florence ? Réponse dans quelques semaines…