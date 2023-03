L’avenir de la gare de Manage en question : “nous ne paierons pas le prix fort pour un bâtiment qui n’est plus aux normes”

Il y a quelques semaines, la SNCB annonçait la vente prochaine de nombreux bâtiments. Parmi ceux-ci, la gare de Manage. La conseillère d’opposition Annie Cotton (UPM) a demandé au Collège ce mardi, lors de la séance du conseil communal, quelles étaient les intentions de la commune dans ce dossier. “On sait que le plateau de la gare révèle d’un enjeu crucial pour la rénovation urbaine de Manage telle que l’entend la majorité actuelle”, précise la conseillère. “Ce dossier traîne dans les cartons communaux depuis 11 ans et est aujourd’hui au point mort. À chaque fois que le sujet revient sur le tapis, on me répond que tout est bloqué à cause de la SNCB qui ne veut pas céder le plateau de la gare. Sauf que, selon moi, l’achat n’est pas la seule solution pour profiter de cette place. Surtout que cela grèverait certainement les finances communales. Un bail emphytéotique ou le droit de superficie peuvent aussi être envisagés.”