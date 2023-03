Les travaux du parc des Jésuites toujours en suspens à Manage : “je redoutais que cela se passe ainsi…”

Concernant les dégâts des différentes tempêtes qui ont balayé le Hainaut ces derniers mois, un arbre a effectivement dû être abattu. “Les branches sont actuellement dans le parc et seront élaguées dès que les travaux pourront reprendre dans le par”, nous a confié Bruno Pozzoni (PS), bourgmestre de Manage.

Des travaux qui sont donc suspendus depuis plus d’un an maintenant à cause d’un “problème technique” indépendant de la commune. “Il y a un souci avec la pente des garages qui ont été créés et la dalle d’étanchéité. D’après le promoteur, il serait résolu mais il y aurait tout de même des risques pour les exécutants. Il est notamment question d’une bâche trop tendue qui pourrait poser problème. En ce moment, les travaux sont à l’arrêt car les différentes parties ne parviennent pas à se mettre d’accord.”

Une situation qui, entre-temps, pénalise tous les Manageois. “Personnellement, depuis le début de ce dossier dont les prémices datent de bien avant mon arrivée au poste de bourgmestre, je ne suis pas pour car il y a trop de parties en jeu. Entre le promoteur immobilier, les co-propriétaires, les exécutants des travaux et la commune, ça faisait beaucoup. Je suis pour la création d’un parc pour les Manageois mais je redoutais que cela se passe ainsi même si je garde l'espoir qu'une solution soit trouvée.”

Il faudra donc encore attendre un peu avant de pouvoir gambader dans les allées du parc…