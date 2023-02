Manage : la sécurité avant tout lors des festivités carnavalesques !

Ce samedi, les premiers coups de tambour vont raisonner dans les rues de La Hestre à l'occasion des soumonces en batterie, premier événement folklorique de la saison manageoise. A cette occasion, le bourgmestre de Manage Bruno Pozzoni n'a pas manqué de rappeler à toutes les sociétés folkloriques de l'entité les règles en matière de sécurité. "La règle, c'est de rester sur le trottoir mais lorsque les groupes deviennent trop importants, alors, il faut un signaleur de chaque côté du groupe, que ce dernier serre à droite, et qu'une voiture balai se trouve à l'arrière et soit munie d'un gyrophare", nous explique Bruno Pozzoni. "Nous en avons profité également pour rappeler les règles de sécurité en matière de brûlage des bosses et de feux d'artifice. A savoir que lors d'un brûlage, le feu doit toujours être surveillé même une demi-heure après la fin de l'événement. Concernant les feux d'artifice, le responsable doit toujours posséder une lampe torche de façon à toujours maîtriser les choses."