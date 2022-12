L’association manageoise IThAC rejoint le PECA comme opérateur thématique : “L’objectif est de toucher 1300 élèves en Wallonie”

Cette année scolaire, IThAC touchera plus d’un millier d’élèves du secondaire dans leur “Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique”. Elle adresse un appel aux écoles et institutions de Wallonie dans ce cadre. “Lancé dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence, le Parcours d’éducation culturel et artistique (le PECA) a été initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles et vise au renforcement des liens entre la culture et l’école”, nous indique l’asbl. “Il a pour objectif de permettre à chaque élève d’accéder à la vie culturelle, mais aussi d’expérimenter des pratiques artistiques. Il se base sur trois composantes : “connaître”, “pratiquer” et “rencontrer”. Trois mots qui inspirent l’action d’IThAC depuis plusieurs décennies. En toute logique, notre association rejoint avec ardeur le projet du PECA et vient d’être retenue comme opérateur culturel thématique par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous allons mener une série de “projets longs” et de “projets courts” dans les écoles secondaires, de janvier à juin 2023.”

Ces actions nous permettront de toucher 1.300 élèves supplémentaires en leur proposant à toutes et tous une plongée dans la création. Vous êtes enseignant, directeur d’école, membre d’un P.O. ? Vous souhaitez emmener vos élèves dans un parcours au plus près d’artistes professionnels passionnés ? N’hésitez pas à contacter l’asbl Ithac.

En pratique l’asbl organise des “Projets longs” comportant 10 ateliers, avec possibilité d’un partage final ainsi que des “Projets courts” avec 2 à 3 ateliers. “Il est possible de rassembler plusieurs ateliers sur une même journée ou demi-journée. Ainsi que de concerner plusieurs classes d’une même école”, précise l’asbl.

Contact : Sophie Hubert – sophie@ithac.be