La patinoire de La Hestre annulée: « Elle pourrait ne plus jamais revenir »

Après deux ans d’arrêt dus au covid, la patinoire de La Hestre aurait pu faire son grand retour en ce mois de décembre. L’emploi du conditionnel est cela dit plus que de rigueur car vu la crise énergétique en cours, les organisateurs de cet événement devenu incontournable ces dernières années dans la région n’ont pu que se rendre à l’évidence... « Nous avons rapidement fait nos calculs et, dans la situation actuelle, il nous est impossible de pouvoir mettre en place la patinoire », regrette Maryse Hoyaux, présidente du comité des fêtes de La Hestre. « La dernière fois que l’événement a eu lieu, notre facture d’électricité et de carburant, notamment pour le groupe électrogène, s’élevait déjà à 6.000 euros. Si on prend les tarifs actuels, on risque de payer trois à quatre fois plus cher. Cette situation était impossible à tenir et donc, on a décidé de l’annuler une fois de plus. »