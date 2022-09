Corruption, exploitation et non-respect des droits de l’Homme, atteintes à l’environnement,… Les polémiques sont nombreuses et les appels au boycott se multiplient. Une attitude que Jacqueline Galant (MR), visiblement peu adepte du "mieux vaut tard que jamais", juge hypocrite.

"Cela fait plus de 10 ans que l’on sait et que l’on dénonce l’organisation par le Qatar de la Coupe du Monde", explique-t-elle. "À deux mois de la compétition, certains se sont réveillés et ont considéré qu’il ne fallait finalement pas y aller. C’est un peu tard."

La députée-bourgmestre de Jurbise va donc à contre-courant de certains de ses pairs. À Braine-le-Comte ou à La Louvière, par exemple, pour des raisons économiques et éthiques. pas question de diffuser les matches. "À Jurbise, nous n’avons jamais installé d’écran, la question ne se pose donc pas. Mais si cela avait été une habitude, nous l’aurions conservée."

Et de poursuivre : "Bien évidemment, les conditions inhumaines dans lesquelles les travailleurs ont construit les stades au Qatar doivent être durement dénoncées, au même titre que les droits humains non respectés ou que l’aberration écologique et humaine de l’organisation d’une compétition avec des stades climatisés. Mais il est trop tard pour s’en offusquer et, plus encore, la même attitude aurait dû être adoptée lors de précédentes coupes du monde, au Brésil, en Russie ou encore lors des jeux olympiques de Pékin."

"L’indignation est à géométrie variable. La population soutient une équipe, pas une organisation. Il est normal que les Belges aient l’envie de regarder les matches des Diables. De même, le secteur horeca a fortement subi la crise sanitaire. Qu’ils diffusent les rencontres au sein de leur établissement est un choix que je comprends et que je soutiens, à partir du moment où c’est fait en toute sécurité."

Pour Jacqueline Galant, le boycott ne représente pas une réponse adaptée à la problématique. "L’organisation de ces compétitions peut être un levier pour faire évoluer dans le temps les conditions sur place. On peut aussi espérer que les dirigeants des fédérations tireront les leçons de cette Coupe du Monde pour éviter ce type de choix d’organisation à l’avenir." Mais on le sait, en pareil cas, l’argent a souvent plus de poids que la conscience et l’éthique…