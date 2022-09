Une course-poursuite sur l’autoroute se termine en chasse à l’homme dans le bois d’Houdeng

Une impressionnante course-poursuite s’est produite ce mardi six septembre à Houdeng selon nos confrères de RTL. Un homme aurait en effet pris la fuite alors qu’il était contrôlé par la police fédérale sur l’autoroute A15. Le conducteur aurait fini sa course dans une barrière du bois d’Houdeng. Il s’est ensuite enfui à pied avant de se faire rattraper, une demi-heure plus tard, dans un champ à Manage.