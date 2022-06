Basé sur la citoyenneté, la démocratie et l’engagement, le Conseil regroupe chaque année des élèves de 5ème et 6ème années primaires des écoles de l’entité manageoise, tous réseaux confondus. Ils sont élus démocratiquement tous les deux ans et deviennent les porte-paroles de leur génération.

Cette cérémonie de clôture est également l’occasion pour les jeunes conseillers de présenter leur projet. Cette année, ils se sont impliqués dans la rédaction de slogans et dans la conception d’affiches de sensibilisation contre le tabac. Les élèves ont en effet souhaité promouvoir une campagne de sensibilisation pour lutter contre le tabagisme.

Les enfants ont collaboré ensemble lors de réunions et séances de travail le mercredi après-midi, durant l’année scolaire et ont réalisé par groupe d’élèves, diverses affiches qui seront apposées sur les panneaux communaux de l’entité manageoise! Leur travail pourra ainsi être apprécié par l’ensemble des habitants.

"Je tiens à féliciter, tous les conseillers de 6ème année, pour leur investissement tout au long de ces deux années de collaboration. Quant aux 5ème année, je me réjouis de les retrouver toujours aussi motivés à la rentrée", indique Kim d’Hauwer Pinon, échevine et présidente du conseil communal des enfants.

Le bourgmestre de Manage, Bruno Pozzoni, a également eu un petit mot à l’égard des enfants qu’il "encourage ces jeunes conseillers à s’investir plus tard dans la politique afin de contribuer au cadre de vie et améliorer la vie commune".

Chaque conseiller a eu le plaisir de recevoir sa photo individuelle prise lors de son assermentation. Des places de cinéma ont été offertes par la commune de Manage et un marchand de glaces est venu spécialement pour l’occasion.