La commune de Manage en recours au Conseil d’état suite à un octroi de permis par la Région wallonne

Suite à cette décision, le demandeur avait introduit un recours auprès de la Région wallonne en décembre dernier. Cette dernière avait finalement décidé d’octroyer le permis en date du 7 mars dernier jugeant que le recours était recevable sans aucune condition. La décision du conseil communal de novembre devenait donc caduque. Le collège disposait donc d’une période de 60 jours pour introduire une requête en annulation auprès du Conseil d’état. Le dernier conseil communal avait alors demandé les honoraires de trois avocats afin d’introduire son recours.

C’est finalement Maître Spampinato qui s’est chargé de l’analyse du dossier. "Suite à l’analyse des documents transmis par la commune de Manage, nous notons que la demande de permis déposée par le demandeur présente des écarts par rapport au permis d'urbanisation en ce qui concerne l'aménagement de la zone de recul, l'implantation, la volumétrie et les matériaux utilisés", indique-t-il. "La commune de Manage reprenait notamment les conditions émises par le Fonctionnaire Délégué qui concernait principalement l'alignement du volume secondaire sur celui du voisin. Les conditions susvisées n'ont pas été reprises par la Région wallonne et le permis n'est plus soumis à conditions. Certaines sont, cependant, considérées comme essentielles par la Commune de Manage."

Après analyse du dossier, Maître Spampinato a pu constater qu’une demande de recours auprès du Conseil d’état était envisageable. "Un permis d'urbanisme ne peut s'écarter du contenu de la valeur indicative d'un permis d'urbanisation uniquement en moyennant une motivation adéquate. Dans ce cas-ci, cette motivation fait défaut. il apparait également que deux moyens de fond peuvent également être soulevés. Le premier pourrait conduire à une annulation plus large de la décision en cause et permettre d'atteindre l'objectif poursuivi par la commune de Manage", explique Maître Spampinato. La commune de Manage a donc décidé d’introduire son recours au Conseil d’état et de prendre en charge les frais qui en découleront.