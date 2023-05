Le vignoble de la Portelette en fête

"Après un millésime 2021 difficile (vu la météo), la nature nous a gâtés en 2022. Un ensoleillement et une maturité parfaite des raisins nous ont permis de vinifier dans les meilleures conditions. Une partie des vins est encore en élevage mais nous sommes fiers de présenter l’assemblage Johanniter, Muscaris et Souvignier gris, nos trois cépages en production actuellement. La 1re cuvée de l’année porte le nom de Prémices et augure d’autres cuvées de très belle facture qui sortiront en septembre. Cette cuvée d’assemblage, élevée presque exclusivement en cuve (1/6 seulement élevé en bois) développe des arômes de fruits blancs, de fleurs blanches et de mirabelles", explique Guillaume Grawez, le président de la coopérative.

Ce samedi, à l’occasion de journées portes ouvertes, les visiteurs auront l’occasion de visiter les vignes, de déguster les vins mais également de participer à une foule d’animations pour petits et grands.

Au marché des producteurs locaux et d’artisans, on pourra trouver des légumes, fromages, glaces, savons, bijoux, bières, céramique, pains, vins… Dès 13h, place à la découverte du cheval de trait (balade en attelage dans les vignes et initiation à la conduite d’attelage). De 14h à 16h, animations spéciales pour enfants: ateliers conte, jeux de société, atelier origami.

Des visites guidées du domaine (des vignes au chai) auront lieu à 11h, 13 h, 15 h et 17 h.

De 16 h à 18 h, le public assistera à la tonte de moutons et plus particulièrement du roux ardennais (une race bien de chez nous).

De 17 h à 21 h, l’animation musicale sera assurée par le groupe Art Jazz Band (musique New Orleans mélangeant les cultures créoles et noires).

Tout au long de la journée : bar et petite restauration, dégustation des vins du Domaine, espace champêtre pour les enfants, boutique éphémère du Domaine de la Portelette.

www.domainedelaportelette.be -

Rue de l’Abbaye 36 à Lobbes