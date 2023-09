La Ville du Roeulx référence en matière d’infrastructures sportives dans la région du Centre

Cinq mois après l’annonce des lauréats, la Ville du Roeulx a enfin pu recevoir ses plaques attestant de ses trois étoiles au label “commune sportive”. Une récompense qui réjouit évidemment l’échevin des Sports du Roeulx, Jean-Francis Formule. “Cette récompense permet de mettre en valeur le travail de toutes les équipes de la Ville qui œuvrent pour proposer des infrastructures sportives de qualité. En politique, les critiques vont souvent bon train. Ici, le label se base sur des critères objectifs avant de remettre les récompenses. Il est donc la preuve de la qualité de notre travail”, indique Jean-Francis Formule.

Parmi les infrastructures sportives de la Ville du Roeulx, on retrouve notamment le complexe sportif de Thieu qui accueille entre 3000 et 3500 sportifs par semaine. Il y a également le club de football du Roeulx dont le terrain est régulièrement emprunté par les asbl de l’entité afin d’y développer des événements.

Bien que le Roeulx soit la seule commune de la région du Centre à avoir obtenu les trois étoiles au label commune sportive, d’autres se sont tout de même illustrées. C’est le cas de Manage qui a obtenu deux étoiles cette année et Morlanwelz une. Ils viennent s’ajouter aux communes de Seneffe (deux étoiles), Soignies (deux étoiles) et Ecaussinnes (une étoile) labellisées en 2022 et à Braine-le-Comte (deux étoiles) et Chapelle-lez-Herlaimont (une étoile) labellisée en 2021.