La brasserie Saint-Feuillien rouvre ses portes aux visiteurs dès ce samedi : des visites en 4D prévues

De nombreuses innovations attendent donc les visiteurs à la brasserie Saint-Feuillien dès ce samedi. “Les visites ont toujours lieu sur l’ancien site de la brasserie. Julien et François, deux passionnés de l’histoire et le savoir-faire de Saint-Feuillien, accueilleront les visiteurs au sein de l’ancienne salle de touraillage qui permettait, à l’époque, de transformer l’orge en malt. Ils en diront alors plus sur l’histoire de Saint-Feuillien. Une maquette de l’abbaye, créée par Dominique Friart, sera également à voir avant de passer à la suite de la visite”, confie Stéphanie Poupé, Marketing Manager à la brasserie Saint-Feuillien.

Dans quelques semaines, il sera ensuite possible de découvrir les portraits des personnes ayant œuvré pour faire de Saint-Feuillien la brasserie que l’on connaît aujourd’hui. D’anciennes étiquettes seront également exposées pour se replonger plus facilement dans le temps. Outre l’aspect historique, il sera bien entendu possible de découvrir tout le processus de création des bières de la brasserie.

Des visites en 4D

”Bien que la brasserie ait déménagé vers un nouveau site, tout le matériel de brassage est encore présent au sein de l’ancien site. Tous les outils ayant été utilisés à l’époque sont également conservés et présentés aux visiteurs”, poursuit Stéphanie Poupé. Après cela, la visite conduira les différents groupes de participants au sein du nouveau site de la brasserie à travers différentes vidéos filmées en amont.

”Lors de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises se sont démarquées dans la mise en place de vidéos en quatre dimensions permettant de présenter des maisons ou un site sans s’y rendre. Nous sommes allés à la rencontre de ces entreprises lors d’une journée d’exposition à Gand. C’est alors que nous avons conclu un marché avec l’une d’elles pour créer une visite en 4D de la nouvelle brasserie”, explique Stéphanie Poupé.

Concrètement, des robots se sont rendus sur le site de la nouvelle brasserie pour y prendre des photos à 360 degrés. Des monteurs ont ensuite assemblé toutes ces images, captées lors de deux jours de tournage, pour créer une visite en 4D des lieux. En plus de cela, toute une série d’autres vidéos permettront de découvrir tout le processus de fabrication de manière originale et innovante.

”Nous avons notamment placé une GoPro sur une bouteille pour pouvoir suivre toute la ligne de mise en bouteille à la première personne. D’autres vidéos montreront également le processus de brassage et bien d’autres choses”, indique Stéphanie Poupé. Les visiteurs auront alors un QR Code qu’ils pourront utiliser de chez-eux pour à nouveau visionner les vidéos depuis leur canapé !

La visite se terminera évidemment par un passage dans la salle Grand Cru où il sera possible de déguster deux bières au choix mais également de découvrir la maquette du nouveau site. Les visiteurs souhaitant garder un souvenir de leur passage au sein de la brasserie pourront évidemment faire un petit tour par le magasin.

Des visites en français, anglais et prochainement en néerlandais

Les visites auront lieu tous les samedis à 14h et 14h30 par groupe de 25 personnes maximum. Elles pourront avoir lieu en français et en anglais. “Normalement, un guide néerlandophone nous rejoindra pour le mois d’octobre. Il devrait être présent une fois par mois dans un premier temps et adapter ses horaires en fonction de la demande”, conclut Stéphanie Poupé.

Pour réserver, deux options s’offrent aux visiteurs. La première est bien évidemment le site internet de la brasserie Saint-Feuillien. Le second n’est autre que le site internet de VisitWallonia.be. Il faudra alors choisir la rubrique brasserie et sélectionner celle de Saint-Feuillien.