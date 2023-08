Des visiteurs du monde entier attendus pour le 60e concours de roses nouvelles du Roeulx : “notre concours est plus important que celui de Paris”

”Comme chaque année, les jardins de l’Ancien Hôpital St-Jacques font l’objet d’un Concours International de Roses Nouvelles. À l’issue du Concours, les jardins de Saint-Jacques ouvrent leurs portes au public durant le premier week-end de septembre. À l’occasion des 60 ans du Concours, le week-end a été rebaptisé “Festival de la Rose”. Un événement ouvert à tous, dans un cadre verdoyant et convivial”, indique la Ville du Roeulx. “800 variétés de roses, 5 000 rosiers, des visites guidées, des concerts ainsi que des ateliers créatifs seront notamment au rendez-vous.”

Une soixantième édition qui s’annonce des plus grandioses tant la réputation du Roeulx a pu s’accroître au fil des années. “Notre concours est désormais plus important que celui de Paris”, confie Damien Sauvage, échevin au Roeulx. “Il permet de mettre en lumière tout le travail réalisé tout au long de l’année pour arriver à ce résultat et le faire connaître auprès de délégations venues du monde entier. Notre savoir-faire est véritablement représenté à travers les différents aménagements.”

Un concours qui, en plus de mettre en valeur le savoir-faire des équipes communales, permet aux citoyens de s’impliquer directement. De nombreux exposants seront notamment présents et participeront au concours. Les citoyens auront également leur mot à dire à ce niveau-là et pourront, en plus bénéficier d’une visite des lieux. “Avec le réchauffement climatique, il y a un retour grandissant des variétés d’antan”, poursuit Damien Sauvage.

Pour rappel, la journée du 31 août sera consacrée à l’accueil du jury international des roses nouvelles. Le lendemain, baptême de la rose “Bright Smiles” et proclamation seront notamment au rendez-vous. Durant le week-end, ce sera alors le public qui sera à l’honneur à travers des visites guidées, expositions ou encore au travers le grand prix du public de la rose. À vos agendas donc !