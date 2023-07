Du changement dans le schéma de collecte des déchets prévu au Roeulx dès le mois d’octobre

Les dates de collecte ne changeront pas, les poubelles récoltées bien. À partir du mois d’octobre, les sacs blancs feront place aux sacs mokas dans lesquels les déchets résiduels seront jetés. Les sacs verts feront quant à eux leur apparition et seront réservés aux déchets organiques. Pour les poubelles bleues, rien ne change si ce n’est que davantage de déchets pourront y être jetés.

”Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an. En les collectant séparément, nous pouvons leur offrir une seconde vie en les valorisant. La Région wallonne prévoit d’ailleurs que les déchets organiques devront bientôt être collectés séparément sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi nous mettons ce nouveau schéma de collecte en place à partir du 4 octobre prochain”, indique Hygea.

Concrètement, les jours de collecte ne changeront pas et resteront donc fixés au mercredi. Les déchets organiques seront alors ramassés dès le 4 octobre et ce, toutes les semaines. Pour les poubelles bleues, mokas ainsi que pour les cartons, les collectes auront lieu toutes les deux semaines à partir du 11 octobre.

Que les citoyens se rassurent, leurs sacs blancs restants pourront encore être utilisés jusqu’au 31 décembre. Après cela, seuls les sacs mokas, verts et bleus seront d’application. Des points d’apport volontaire seront mis à la disposition des citoyens pour pouvoir se défaire plus rapidement de leurs déchets résiduels. Des calendriers reprenant les dates de collecte et le descriptif de ce nouveau schéma seront distribués aux citoyens.