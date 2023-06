Le pont-levis de Ville-sur-Haine fermé quelques semaines supplémentaires : “nous avons pris du retard en raison de la météo du mois de mai”

Les Rhodiens ont déjà pris l’habitude d’emprunter les déviations mises en place au niveau du pont-levis de Ville-sur-Haine et pour cause, l’accès à ce dernier est fermé depuis deux mois. Des déviations qu’il faudra encore suivre pendant plusieurs jours puisque le chantier est prolongé jusqu’au 7 juillet. “Nous remplaçons le tablier en bois du pont par une dalle en béton qui sera mieux adaptée au charroi actuel. Nous avons coulé la dalle et le béton sèche actuellement. Nous avons pris du retard car le mois de mai a été très pluvieux et ne nous a pas permis d’avancer comme prévu”, confie Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

La circulation reste donc interdite à tout véhicule ainsi qu’aux piétons jusqu’au 7 juillet. Le numéro de l’entreprise en charge des travaux est affiché sur les panneaux de chantier. Les citoyens souhaitant davantage d’informations peuvent donc les joindre en cas de problème. Pour le reste, les citoyens sont évidemment invités à s’armer de patience.