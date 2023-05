La Grand-Place du Roeulx se transformera en circuit de cuistax ce jeudi au profit des Gilles et du Télévie du Roeulx

Alors que cinq équipes étaient au départ de la première édition des 4h cuistax des Gilles Rhodiens, ce ne seront désormais pas moins de 15 équipes qui seront au départ de cette sixième édition. “Au départ, nous voulions lancer une activité sportive pour financer nos activités carnavalesques. Les Gilles de Naast, avec qui nous sommes amis, organisaient déjà leurs 4h cuistax à l’époque. Nous nous en sommes donc inspirés en organisant notre première édition. Cela donnait ainsi des airs d’Ostende au Roeulx. À l’époque, cinq équipes étaient inscrites. Cette année, nous en attendons le triple”, confie Jérôme Le Duc, organisateur.

Une activité qui rencontre de plus en plus de succès donc mais qui a également su ajouter un côté caritatif au fil des années. “Nous n’avons pas tout de suite pensé à inclure le cuistax du Télévie à l’événement”, poursuit Jérôme Le Duc. “Nous aidons régulièrement le Télévie du Roeulx à mettre en place ses événements. C’est à ce moment-là que nous nous sommes dit qu’il serait intéressant d’inclure un cuistax au profit du Télévie. Il permet à la fois d’agir pour la bonne cause mais également aux visiteurs de réaliser quelques tours de pistes à bord d’un cuistax.”

Pour contenter le maximum de participants, trois prix récompenseront les équipes lors de l’événement. Le premier ne concernera que la course puisqu’il mettra à l’honneur l’équipe ayant réalisé le plus de tours. Le second sera donné à l’équipe ayant le mieux customisé son cuistax et, enfin, le dernier récompensera l’équipe championne… du bar ! “Ces différents prix permettent de récompenser tout le monde. Aussi bien les participants passant le plus gros de leur temps au bar, que ceux qui sont là pour la compétition”, explique Jérôme Le Duc.

Pour prendre part à cet événement aussi festif que convivial, le rendez-vous est donc donné à ce jeudi 18 mai dès 10 heures sur la place du Roeulx. Un parcours de 600 mètres attendra les participants. Une activité dont les bénéfices profiteront aux sociétés de Gilles. “La crise nous impacte évidemment. Nous avons tout de même la chance d’organiser deux activités qui rencontrent un beau succès. Ces 4h cuistax en font partie. Plus nous ferons de bénéfices, moins nos Gilles ne paieront de participation”, conclut Jérôme Le Duc.

Avis aux amateurs…