L’affiche du carnaval du Roeulx dévoilée : “elle représente bien l’aspect familial et estival de notre carnaval”

Contrairement à d’autres communes, la Ville du Roeulx tenait à s’occuper elle-même de la réalisation de son affiche carnavalesque, c’est désormais chose faite. “Nous avons décidé de nous charger de la confection de l’affiche du carnaval. Elle montre finalement bien tout le caractère estival et familial de notre folklore à travers les couleurs vives choisies. Les sociétés sont également bien représentées par un Gille, un Tyrolien et un Paysan. Je suis très fier du résultat”, nous confie Ronny Tournay, échevin du Folklore au Roeulx.

Une affiche qui reflète donc bien ce qu’il se fait de mieux en termes de folklore sur l’entité rhodienne. “Le but était vraiment de représenter tout le monde sur une affiche uniforme aux couleurs de l’été. Seuls les compagnons des Feux de la Saint-Jean n’y sont pas présents et pour cause, ils réalisent eux-mêmes leur affiche carnavalesque”, poursuit Ronny Tournay.

Une affiche qui arrive à point nommé, quelques jours seulement avant les répétitions de batterie qui auront lieu ce week-end. Une belle occasion pour les citoyens de se mettre pleinement dans l’ambiance. “Les sociétés vont déambuler un peu partout dans les rues du Roeulx ce week-end à l’occasion des répétitions de batterie. Elles ont pour but de permettre aux sociétés de se retrouver et de préparer au mieux pour les Soumonces. Le café La Grimaudière rouvrira d’ailleurs ses portes à l’occasion de ces répétitions”, conclut Ronny Tournay.

Pour le carnaval en lui-même, les citoyens devront encore patienter jusqu’au premier, 2 et 3 juillet prochains. Pour rappel, ces nouvelles dates de carnaval ont été établies pour se conformer au nouveau calendrier scolaire et, donc, permettre aux élèves, enseignants et éducateurs de pleinement y prendre part.