La Ville du Roeulx ambitionne de quitter la convention des maires pour mettre en place une nouvelle charte dédiée à l’énergie et au climat

Historiquement, la Ville du Roeulx souhaitait s’engager dans la Convention européenne des Maires pour le Climat et l’Énergie avec le programme Pollec qui est un outil mis à disposition des autorités locales. Cette initiative a pour ambition de rassembler les collectivités qui souhaitent, sur base volontaire, atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de l’UE.

“Ce mécanisme qu’est Pollec est intéressant mais a pour faiblesse de mettre toutes les entités locales au même pied d’égalité avec des objectifs communs à l’horizon 2030”, indique Virginie Kulawik, échevine du Développement Durable au Roeulx. “Or, le territoire Rhodien est bien plus singulier que celui des Villes voisines voir wallonnes. Le Roeulx comprend, sur plus de 70 % de son territoire, par des terres agricoles ce qui le met en position de faiblesse par rapport aux risques d’érosion des sols. Son habitat y est dense alors que moins de 10 % de sa surface recouvre le territoire rhodien. Cette densité condensée, sur un territoire restreint, augmente considérablement les risques d’hyperthermie urbaine. Après une analyse poussée de la situation énergétique et environnementale du Roeulx de 1990 à 2018, il est apparu qu’une transition environnementale et énergétique était déjà en marche. ”

Depuis 2018, la Ville n’a de cesse d’accorder un point d’honneur à la protection de son environnement et à l’amélioration du cadre de vie de ses concitoyens. De nombreux travaux de rénovation énergétiques ont été entrepris sur le territoire en vue de réduire les consommations des bâtiments publics (écoles, églises, salles communales, bibliothèque, hôtel de ville…). La Ville a aussi répondu présente aux différents appels à projets et réglementations en faveur de la biodiversité et de l’environnement en appliquant le Zéro phyto sur tout le territoire et en favorisant les pollinisateurs via le fauchage tardif et le plan Maya depuis 2019.

Depuis 2021, le Roeulx participe activement aux projets BiodiverCité 2021 et 2022 afin de pérenniser cette transition environnementale au travers de projets divers et variés cimetières nature, protection des espèces et sites, sensibilisation des plus jeunes à la nature, etc. “Il faut toutefois rester objectif sur le temps qui sera nécessaire afin de ressentir les effets bénéfiques de ces mises en œuvre mais la volonté de la Ville du Roeulx de poursuivre cette transition est bel et bien d’actualité. Afin de coller au plus proche de la réalité de terrain, une Charte d’engagement en faveur de l’Énergie et du Climat de la Ville du Roeulx a été rédigée, preuve de l’investissement croissant des autorités pour les enjeux énergétiques et environnementaux. Elle reprend la vision à court, moyen et long terme de la Ville et s’articule autour de 13 engagements et 29 actions”, poursuit Virginie Kulawik.

Celles-ci serviront de lignes directrices au travers de projets divers et variés où tous les secteurs présents sur le territoire rhodien seront concernés (santé, agriculture, énergie, ressources en eau, biodiversité, tourisme…) avec une implication de tous les acteurs locaux (citoyens, industriels, agriculteurs, secteur tertiaire…). “C’est en poursuivant ses efforts et en développant de nouveaux projets en faveur de cette transition énergétique et environnementale que chacun réinventera Le Roeulx de demain”, conclut Virginie Kulawik.

Concrètement, le rapport rédigé sur la situation au Roeulx met en évidence trois problématiques majeures sur lesquelles la ville devra être attentive. Elles concernent l’imperméabilisation des sols, l’hyperthermie et la pollution de l’air. De ce fait, la Ville du Roeulx va concentrer ses efforts sur ces trois axes parallèlement au développement des projets en faveur des réductions de consommation de CO2 et énergétiques.

Pollec permet aux communes d’obtenir des financements mais impose également des contraintes qui ne sont pas forcément adaptées pour le territoire rhodien. D’autres sources de financement existent pour la réalisation d’actions concrètes telles que les subsides UREBA, PRR, etc. La Ville du Roeulx poursuivra donc ses efforts pour réduire ses émissions de CO2 et grâce à l’outil adapte ta commune, elle pourra quantifier l’impact des mesures prises à court moyen et long terme.

Il ne reste plus qu’au conseil communal à donner son aval pour que cette nouvelle charte puisse être d’application sur le territoire rhodien.