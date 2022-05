La brasserie Saint-Feuillien rouvre ses portes aux visiteurs

La brasserie Saint-Feuillien, basée au Roeulx, est bien connue de tous les amateurs de bières. Alors que les travaux d’agrandissement de la brasserie se poursuivent, les visites sont de nouveau permises sur place. Fondée en 1873 par la famille Friart, la brasserie s’était inspirée d'une abbaye fondée en 1125 sur le lieu de la tombe d'un moine irlandais nommé Feuillien. La brasserie se trouve à quelques hectomètres de cette abbaye.

La brasserie fait partie de l'association brassicole Belgian Family Brewers et les bières originales de la brasserie sont reprises comme Belgian Beer of Wallonia, protection accordée par l'Apaq-W.

Les visites guidées de la brasserie comprennent une heure de visite suivie d’une heure de dégustation de deux bières. Elles recommenceront dès le samedi 21 mai et s’enchaîneront les semaines qui suivent. Certaines sessions seront faites en français et d’autres en anglais. Les tarifs adultes sont fixés au prix de 12 euros. Pour les enfants de moins de six ans l’entrée sera gratuite et pour les plus âgés, quatre euros seront demandés. Toutes les informations et les réservations sont disponibles sur le site de la brasserie.