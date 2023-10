La direction de l’école Sainte-Marie de La Louvière avait reçu courrier indiquant la présence d’explosifs, mercredi soir

Le message indiquait que des explosifs avaient été déposés au sein de l’établissement Et, visiblement, l’auteur connaissait les lieux. Des locaux bien précis ayant été mentionnés dans le courriel.

Les enfants de l’école et de la crèche ont été évacués et l’établissement scolaire a été vidé en une quinzaine de minutes. Les enfants ont ensuite été acheminés vers la salle omnisports de Bouvy, qui est voisine.

La Ville communique

Ce jeudi 19 octobre vers 10h30, la Police locale de La Louvière a été avisée que des explosifs auraient été déposés au sein de l’établissement Sainte-Marie à La Louvière. Immédiatement, et par application du principe de précaution, des mesures ont été prises en concertation avec l’école pour évacuer les enfants vers la salle Omnisports de Bouvy, en ce compris les enfants de l’école maternelle, primaire et de la crèche adjacente à l’école.

À 11h30, le Plan d’urgence et d’intervention communal (PUIC) a été déclenché.

Par ailleurs, des chiens spécialisés ont été dépêchés sur place par la police fédérale pour fouiller les lieux et rien n’a été trouvé à ce stade.

Les enfants et les enseignants ont été encadrés par les forces de l’ordre, les services de secours et les services sociaux. Un plan d’accès pour les parents a été mis en place, via le carrefour de l’Olive. Ceux-ci ont commencé à reprendre leurs enfants.

Appui du CPAS pour ravitailler les enfants

Un ravitaillement des enfants et des professeurs a été organisé avec l’appui du CPAS de La Louvière : de l’eau, de la soupe, des gaufres, des pains au chocolat ont été distribués.

D’autres écoles ont pris la décision de renvoyer les élèves à la maison par précaution. Aucune autre école de l’entité n’est concernée par cette alerte. Il n’y a pas lieu de céder à la panique.

Dès demain, un suivi psychologique sera mis en place au sein de l’établissement avec l’appui des équipes mobiles de la fédération Wallonie Bruxelles ainsi que dans les écoles qui en font la demande.

Quant à l’auteur de ce courriel, il risque une sanction sur le plan pénal.