Les crèches louviéroises fermées jusqu'à nouvel ordre : “Le mouvement pourrait s’étendre à la région du Centre”

Depuis mercredi dernier, les portes des quatre crèches communales louviéroises restent closes. La cause ? Un préavis de grève déposé par la CGSP qui réclame notamment des effectifs plus fournis pour que le bien-être des enfants soit respecté. “Il est arrivé ces dernières semaines que deux puéricultrices soient en charge de 19 enfants durant plusieurs heures, ce qui est bien au-delà des normes en vigueur de sept enfants au maximum pour une puéricultrice”, explique Calogero Morina, secrétaire régional CGSP. “Lorsqu’une puéricultrice est en train de changer un enfant et qu’un autre est en train de sauter sur une table, quel choix doit-elle opérer ? Il s’agit d’une situation inventée mais qui pourrait très bien avoir lieu… Nous avons demandé à réduire l’horaire d’une demi-heure par jour et de fermer les crèches durant les fêtes de fin d’année mais cela nous a été refusé. Nous avons aussi proposé la création d’une brigade volante qui irait de crèche en crèche selon les besoins et les absences.”