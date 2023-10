Drame de Strépy : l’expertise automobile du véhicule de Paolo Falzone est attendue avant la fin de cette année

Le 20 mars 2022, Paolo Falzone fauchait des gilles à Strépy-Bracquegnies, enlevant ainsi la vie à six personnes et blessant et meurtrissant des dizaines d’autres. Aujourd’hui, le dossier n’est toujours pas clôturé. Alors que le chauffard était placé sous bracelet électronique le 9 août dernier, le juge d’instruction en charge est toujours en attente de certains éléments.