L'Institut Saint-Joseph de La Louvière se mobilise pour Octobre Rose : "il s'agit de faire passer un message d'espoir auprès des malades"

Depuis quelques jours, la campagne Octobre Rose bat son plein un peu partout dans la région. L'institut Saint-Joseph ne fait pas exception. Pour marquer le coup, les élèves de 3e à la rhéto se sont mobilisés et ont notamment paré l'école de rose. "Il s'agit d'une initiative des élèves eux-mêmes", nous explique Mélanie Van Craenenbroeck, professeur de sciences et coordinatrice, avec Simon Barzyczak, professeur de français, de l'action des élèves. "C'est lors d'une réunion avec les délégués de classe l'année dernière que nous avons mis en place cette série d'actions. L'an dernier, dans la précipitation, on s'est "contenté" de vendre les rubans et de décorer un peu l'école mais on est allé un cran plus loin cette année."