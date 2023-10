Le CHU Helora site de Jolimont met en place une clinique post-covid pour aider les patients atteints du covid long

Une équipe pluridisciplinaire

Le covid long se définit par des symptômes apparus lorsque le patient a contracté le virus qui n'ont pas disparu douze semaines après. "Dans notre équipe, il y a une psychologue clinicienne, une ergothérapeute et un médecin spécialiste en covid long. Un patient qui vient nous voir est toujours dirigé par son médecin traitant qui a posé le diagnostique de covid long. Selon ses symptômes et une fois un bilan réalisé en compagnie du médecin traitant, il est ensuite dirigé vers les bonnes personnes, les bons médecins et donc les bons traitements. Le tout, sans devoir passer par du "shopping médical" et aller de gauche à droite, d'un site à l'autre ou d'un hôpital à un autre. Tous les médecins vers qui nous pouvons les diriger sont sensibilisés au covid long et par conséquent peuvent aider les patients à s'en sortir le plus rapidement possible."

Un traitement pour covid long dure environ six mois renouvelable six mois de plus. "Mais dans certains cas, cela peut aller beaucoup plus vite. Et ce ne sont pas forcément les personnes qui ont souffert le plus du virus qui en sont atteintes. Les symptômes peuvent ainsi varier d'une personne à une autre. Certains seront atteint sur le plan physique, d'autres psychologique. Autre avantage d'une équipe pluridisciplinaire comme la nôtre, dans un hôpital, nous avons tous vécu la crise sanitaire en première ligne et notre expertise en matière de covid n'est plus à démontrer."

Depuis sa création en avril dernier, la clinique post-covid a déjà accueilli 60 patients.