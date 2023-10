La Louvière : Sans surprise, Olivier Destrebecq désigné comme tête de la liste MR pour les élections communales de 2024

Il y a quelques jours, le bourgmestre sortant Jacques Gobert était désigné comme tête de liste du PS pour les prochaines élections communales de 2024. Ce lundi, à un peu plus d’un an du jour du scrutin, c’est le MR louviérois qui a dévoilé les cinq premiers noms de sa liste sur laquelle on retrouve sans surprise, en tête de liste, Olivier Destrebecq. “La section locale du Mouvement Réformateur (MR) à La Louvière se prépare avec détermination à faire face au tournant crucial que notre ville doit prendre en 2024”, a communiqué la section louviéroise du MR. “Conscients des défis qui nous attendent, nous souhaitons souligner nos préoccupations quant aux traces inquiétantes laissées par la majorité PS Ecolo pour l’avenir de notre ville et le cadre de vie de nos concitoyens.”