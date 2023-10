Un film-témoin pour débuter la campagne Octobre rose au CHU Tivoli de La Louvière : "il est important de briser les tabous"

Car, aujourd'hui, en 2023, on peut guérir du cancer du sein. "A condition qu'il soit repéré à temps, un cancer du sein peut être éliminé, oui. Cela demande que les femmes se fassent dépister régulièrement, ce qui n'est malheureusement pas le cas, en tout cas, trop peu. Le nombre de cas détecté par an ne diminue pas par contre mais les traitements son de plus en plus efficaces et cela ne va aller que de mieux en mieux. Sur Internet, on trouve beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes durant leur traitement. C'est clair que ce n'est pas une partie de plaisir mais de cette expérience négative peut naître quelque chose de positif."

une opinion partagée par le réalisateur du film qui sera diffusé le 5 octobre prochain dans le cadre de la journée dédiée à Octobre Rose au CHU TIvoli. "Il était important de remettre les femmes au centre de l'équation", nous explique ainsi Benjamen Potie qui a co-réalisé le film en compagnie d'Aline Pauwels. "Cela n'a pas été évident d'entendre tous ces témoignages. il y a avit beaucoup d'émotion dans leurs propos et on a essayé de les transposer au mieux dans ce film d'une dizaine de minutes qui, outre les projections prévues le 5 octobre, sera aussi disponibles sur les différentes plate-formes et réseaux sociaux de l'hôpital."