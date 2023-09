Mouvements de grève des TEC à Houdeng et Mons : “Pourquoi le dialogue social n’a-t-il pas fonctionné ?”

En septembre 2021, les chauffeurs de bus avaient déjà exprimé leur mécontentement quant au manque de matériel de qualité et à la difficulté à prendre ses jours de congé. “La semaine dernière, c’était rebelote”.

À Mons, le personnel a fait part, à nouveau, de sa frustration face au manque de personnel et à l’état déplorable du matériel roulant. À Houdeng, les chauffeurs protestent contre le renforcement d’une ligne qui les contraindrait à travailler le week-end, fautes de nouveaux recrutements. “Malgré les promesses ministérielles, la réalité sur le terrain demeure inchangée : les dépôts TEC de Mons et Houdeng ne sont toujours pas assez staffés en personnel, l’organisation des horaires se complique, le personnel est sur les rotules et finit par manifester son ras-le-bol ! Résultat de l’inaction ministérielle : des milliers de travailleurs et d’étudiants face à la débrouille !”

Réponse inaudible

En guise de réponse, le ministre Henry a invoqué la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur des chauffeurs.” Cette réponse est inaudible. Alors que la Wallonie compte 200 000 demandeurs d’emploi et dispose de tous les leviers pour agir (centre de formation, organisation de permis de conduire et gestion des bus TEC), le Gouvernement wallon est incapable de s’organiser pour recruter en 1 an les 500 chauffeurs qui manquent pour conduire les bus.”

À défaut d’une réponse ministérielle à la hauteur de l’enjeu, le député François Desquesnes interpellera prochainement ses collègues du Gouvernement : la Ministre Morreale (PS) en charge de la formation et la Ministre De Bue (MR) en charge des permis de conduire pour réclamer du Gouvernement “un plan d’action efficace pour garantir aux chauffeurs des bus wallons des conditions normales de travail et aux usagers des TEC des bus en bon état et à l’heure.”