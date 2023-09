Repas gratuits pour les élèves de l'enseignement communal louviérois : "certains enfants ne savent pas à quoi ressemblent des légumes"

A l'école communale de la rue de Baume, sa directrice avoue ne pas avoir été convaincue dès le départ par la formule, elle qui teste cette année les repas gratuits pour la première fois. "J'étais un peu sceptique concernant les menus en voyant par exemple les légumes qui se trouvaient dans les préparations mais je dois bien avouer qu'au final, je m'inquiétait pour rien", confesse Isabelle Chantrain. "Les enfants, en fait, apprécient les légumes et la façon dont ils sont préparés. Parfois ils en redemandent même et leur assiette est bien souvent vide à la fin du repas. Selon moi, c'est aussi l'effet de groupe, le mimétisme, qui permet aussi le fait que les enfants mangent toute leur assiette."

Les élèves de l'école de la rue de Baume peuvent à leur tour bénéficier de repas chauds gratuits à midi. ©Th.D.

Les quinze implantations qui bénéficient de ces repas gratuits sont situées dans des endroits, des quartier dans lesquels l'indice socio-économique est très bas. "Ces repas gratuits permettent à assurer à certains enfants d'avoir, simplement, un repas chaud, varié et équilibré tous les jours. Nous n'avons pas la possibilité d'accueillir des enfants de maternelle au repas complet et c'est pour cela que nous ne commençons cette action que cette année. "

Pour le mois de septembre, une quarantaine d'enfants de première et deuxième primaire sont inscrits aux repas. "Et pour octobre, nous atteignons les 70 inscrits ce alors que l'an dernier, seuls une petite dizaines de repas étaient servis en moyenne, 25 les meilleurs jours. Le succès de la démarche n'est donc pas à prouver."

Parmi la quarantaine d'enfants présents au repas complet ce vendredi, nous avons rencontré le jeune Nicola, élève de 2e primaire qui venait d'avaler un énorme bol de soupe. "Le repas chaud c'est bien, c'est bon, on mange avec les copains...", nous a confié le jeune homme. "Hier on a mangé des pâtes avec des légumes. Bon, je n'ai pas mangé tous mes légumes mais c'était bon quand même. En plus, quand on mange ensemble dans le réfectoire, c'est bien mieux que dans la classe où il y a toujours beaucoup de bruit."