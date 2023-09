Le dossier du nouveau stade de la RAAL La Louvière sera soumis au prochain conseil communal : “cela va nous permettre de passer à l’étape suivante”

Depuis plusieurs mois, les négociations entre la RAAL et la Ville sont en cours. D’après nos informations, elles sont plutôt bonnes et divers accords ont été trouvés, notamment concernant l’usage des voiries, du parking et, la matière sans doute la plus délicate, l’occupation du stade. “On a effectivement pu se mettre d’accord sur l’occupation du stade”, nous a confirmé Jacques Gobert. “Concrètement, d’autres clubs pourront aussi utiliser ces infrastructures. Cela vaut pour l’URLC mais aussi pour d’autres clubs, d’autres sports. Le terrain sur lequel sera bâti le nouveau stade est communal et il ne serait pas normal qu’il ne puisse être utilisé que par du privé.”

Un accord est également tombé sur les aménagements autour du stade que la Ville prendra en charge. “Les parkings créés seront publics et donc gratuits. Il n’y a que les jours de match qu’ils seront réservés au club.”

Une bonne nouvelle qui en appelle d’autres

Du côté de la RAAL, on se réjouit évidemment de la bonne nouvelle. “Il s’agit là dune étape importante du processus pour obtenir le permis”, nous a confié Toni Turi, CEO de la RAAL. “Cela va nous permettre d’avancer dans ce dossier et de pouvoir passer à l’étape suivante à savoir l’obtention du permis d’urbanisme qui sera décidée par le fonctionnaire délégué. Si tout se passe bien, nous espérons l’obtenir avant la fin de l’année, ce qui devrait nous permettre de lancer les travaux dès février/mars.”

Le nouveau stade, construit juste à côté de l’actuel qui sera en outre transformé en centre d’athlétisme, est d’une capacité de 8 000 places dont 5 000 assises et coûtera la bagatelle de 16 millions d’euros au club. Depuis plusieurs années, le club et la Ville se livrent un bras de fer tendu et chacun a défendu ses opinions. Avec cette nouvelle étape qui, sauf nouveau revirement de situation, sera franchie le 19 septembre, la trêve semble cela dit signée entre les deux parties.