Fusillade à La Louvière : 10 personnes impliquées dont 5 blessées

On en sait un peu plus sur ce qui s’est déroulé rue Emile Verhaeren durant la nuit de vendredi à samedi dernier. Vers 2h du matin, des coups de feu avaient retenti dans la rue, faisant plusieurs blessés. Ce lundi, on apprend de la part du Parquet de Mons qu’une rixe entre deux bandes survenue à la suite d’une altercation routière est à l’origine de la fusillade.