Pierro menotté par la police lors de la manifestation contre l’euthanasie d’Iron à La Louvière : “tout ce que je voulais, c’était stopper une bagarre”

Alors que les policiers avaient ouvert la grille des locaux de la SPA pour permettre à un véhicule de passer, une échauffourée éclate dans la foule. “Tout ce que je voulais, c’était d’arrêter un début de bagarre entre la police et deux autres individus”, nous explique le Louviérois de 59 ans. “Ni une ni deux, sans que je ne me rende compte de rien, je me suis retrouvé menotté contre un mur de la SPA, sous la pluie, sans possibilité de m’abriter.”

Quatre arrestations ?

Selon Pierro, trois autres personnes ont également été arrêtées au cours de cette soirée cauchemardesque. “Moi, lorsque tout était fini, on m’a libéré et j’ai pu rentrer chez moi sans souci. Mais les trois autres n’ont pas eu cette chance et ont été amenés au poste de police, j’imagine pour y passer la nuit. Avec une telle émotion, un tel climat tendu à cause de ce qui se passait derrière les murs, c’était logique que des échauffourées se produisent. Mais tout ce que j’ai voulu faire, c’est m’interposer pour éviter tout débordement. Mal m’en a pris.”

Du côté de la police de La Louvière, le silence était de mise et on nous a prévenus d’emblée, lorsque nous les avons contactés, qu’aucune communication ne concernerait les événements de ce jeudi.

Peur des débordements

Dans le camp de la SPA, on regrettait bien entendu ces débordements qui auraient pu porter préjudice à un passage de la vie à trépas plus calme pour Iron. “La police a anticipé son action car elle se doutait qu’il y aurait des débordements vendredi”, nous confiait Gaetan Sgualdino, président de la SPA, jeudi soir. “Au vu des événements de ce jeudi, ils avaient raison.”

Ce vendredi, la SPA communiquait un message qui clôturera certainement cette saga qui dure depuis plus de deux ans : “Nous avons perdu un des nôtres, un de nos protégés. Nous avons perdu une partie de nous. Demain, pour que les choses changent, pour que les droits des animaux soient enfin considérés, pour qu’Iron ne soit pas seulement une victime, mais qu’il devienne un symbole, pour tous les autres, demain, nous nous relèverons. Nous sommes Iron, plus que jamais. Iron est parti apaisé, entouré par les gens qui l’ont aimé, soigné, nourri, éduqué pendant plus de deux ans. Nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation, pour vos pensées, vos messages et votre soutien.”