La Louviéroise Charline Vanhoenacker bientôt de retour "chez elle" pour une conférence-débat autour de la politique et l'humour

L’année prochaine, nous serons ainsi à voter, en deux fois, pour le Fédéral, la Région et l’Europe d’une part, le Communal et la Province d’autre part. “Ces événements auront notamment pour but de vulgariser et d’éduquer à la politique.”

Avec les bibliothèques louviéroises

La conférence-débat du 16 septembre prochain sera organisée en collaboration avec le réseau des bibliothèques louviéroises. “En plus de politique, nous allons parler avec Charline Vanhoenacker de ses racines louviéroises et de comment c’est devenu une force pour elle de venir d’un endroit désindustrialisé”, explique Guénaël Vande Vijver, des Bibliothèques louviéroises qui aura l’honneur de réaliser sur scène son interview. “Son parcours est assez admirable et je pense qu’elle peut constituer un exemple non seulement pour les jeunes Louviérois, pour leur montrer que tout est possible lorsqu’on y met du sien, mais aussi à tous les Belges. On abordera également sa façon d’écrire, ses chroniques dans lesquelles elle semblait toujours alterner entre les bons côtés des personnes politiques qui en étaient le sujet mais aussi les mauvais et le tout avec humour.”

L’événement se déroulera donc à la Maison des Associations le 16 septembre. Infos et réservations auprès de la Maison de la Laïcité de La Louvière.