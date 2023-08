Iron devrait être euthanasié ce vendredi à La Louvière : “Nous gardons l’espoir que sa propriétaire change d’avis”

Elle avait en effet le choix entre faire euthanasier le chien ou le confier à la SPA. Au grand dam de cette dernière, à qui le chien avait été confié dès le lendemain du drame, c’est la première option qu’elle a choisie. “Nous espérons toujours que la propriétaire d’Iron change d’avis”, nous a confié Gaetan Sgualdino, président de la SPA La Louvière. “Elle a encore le pouvoir de sauver Iron. La justice ne peut rien, seule elle pourrait encore le faire.”

Si la propriétaire d’Iron s’en tenait à sa décision d’ici ce vendredi, Iron serait emmené par la police pour être euthanasié chez un vétérinaire qui accepte de le faire. “Notre volonté, si vraiment aucune autre solution n’est possible, est de pouvoir pratiquer l’euthanasie dans nos locaux de La Louvière. Ce, de manière à éviter autant que possible que Iron ne soit stressé par ce triste moment. Notre crainte est qu’il y ait des débordements et que la police soit obligée de l’emmener…”

Vanessa Masset s’explique

Dans un courrier adressé à la presse, Vanessa Masset explique sa décision qui semble irréversible. “Le 11 juillet 2021 en soirée, je m’absentais quelques instants pour me rendre chez un voisin afin de lui demander de l’aide”, explique la maman de Talya. “Lorsque je suis rentrée chez moi, je retrouvais ma petite fille Talya âgée de 8 ans inanimée couverte de morsures sur tout le corps, elle décédera quelques instants plus tard. Lorsque je suis rentrée dans la pièce, j’ai vu mes deux American staff, le poitrail et la gueule ensanglantés. Lorsque la police a maîtrisé Iron, celui-ci se montrait agressif. Les policiers vont constater la présence d’un long cheveu de Talya coincé entre les dents d’Iron.” Je précise qu’Iron avait la fâcheuse habitude de s’attaquer au chignon de cheveux et que ce jour-là Talya portait un chignon et a été scalpée. Iron est bel et bien impliqué dans la mort de mon enfant. Même si Iron était jeune, il était déjà très puissant.”

Et à Vanessa Masset de donner des précisions quant à sa décision. “En mémoire de ma petite Talya, je veux éviter qu’un nouveau drame ne se produise. La SPA n’a pas voulu s’engager envers moi et, au contraire, elle a laissé encore récemment Iron en présence d’enfants. L’euthanasie d’Iron n’est pas une vengeance contre l’animal mais l’exécution d’une décision de la Cour d’Appel qui considérait Iron comme dangereux. Récemment, la SPA m’a proposé une somme de 2.000 € pour abandonner Iron. À l’annonce de cette proposition, je me suis effondrée. Est-ce donc ça le prix que représente à leurs yeux la mémoire de ma petite fille car, avant tout, il s’agit non pas, à mes yeux, du sort d’Iron, mais bien de la mort de Talya ? Je souhaiterais maintenant que l’on me laisse faire mon deuil en paix. Je ne veux en rien nier ma responsabilité dans le drame et j’assumerai celle-ci jusqu’à la fin de mes jours car il ne se passe pas un instant sans que je ne pense à Talya.”