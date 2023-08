Les feux tricolores du carrefour de la rue du Moulin et de l’avenue de Wallonie enfin en cours de remplacement

Depuis plusieurs mois, la circulation au carrefour entre la rue du Moulin, l’avenue de Wallonie et la rue Achille Chavée est fortement perturbée. En cause, des feux de signalisation en panne depuis plus de 6 mois suite à un accident qui s’est déroulé en février dernier. Suite à cet accident et au manque de signalisation dans ce carrefour important pour la mobilité en centre-ville, de nombreux accidents, sans pour autant qu’ils soient graves, s’étaient déroulés, ce qui avait forcé les autorités à mettre en place des mesures importantes comme l’instauration d’une zone 30 ou une interdiction de tourner à gauche en venant de la rue Conreur par exemple.