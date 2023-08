Chantier de la E42 entre Houdeng et Manage : “15 000 tonnes d’asphalte enlevées et reposées en 12 jours”

Depuis le samedi 12 août, cela a échappé à peu d’automobilistes qui circulent habituellement sur la E42 entre Houdeng et Manage en direction de Charleroi, cette portion d’autoroute est complètement fermée à la circulation. La raison de cette fermeture, des travaux de réasphaltage de la chaussée. “Au total, 15 000 tonnes d’asphalte ont été enlevées et seront reposées d’ici la fin du chantier sur une portion de 5 kilomètres ce qui représente 100 000 m² à traiter”, explique Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, maître d’œuvre du chantier qui a travaillé avec le SPW Wallonie. “La fermeture complète d’une autoroute, ce n’est pas quelque chose qui se fait très souvent. C’est même exceptionnel. Cela a été rendu possible ici grâce au triangle autoroutier dans lequel se trouve cette portion d’autoroute entre la E42/A15 qui est connectée à la E19/A7 et à la A501, ce qui a permis de mettre facilement en place des déviations et de travailler plus rapidement.”