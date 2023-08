Paolo Falzone, le chauffard du drame de Strépy, est libéré sous bracelet électronique : “Un vrai coup de massue” pour les victimes

Un coup dur pour les familles, qui ne s’attendaient pas à pareille décision et qui ne disposent d’aucun recours. “Mes clients, Marianna et Mattia Imperiale, ont été contactés par le service d’aide aux victimes, qui les a informés de cette décision”, explique Me. David Gelay. “J’ai eu au bout du fil une jeune femme désemparée. Faut-il rappeler les faits tragiques et le fait qu’ils ont perdu un papa, un oncle, une tante ce jour-là ? Ils ont subi, de mois en mois ou de deux mois en deux mois, l’attente, le stress de la décision qui serait prise par la chambre du conseil et ensuite en appel.”

Pour l’avocat des proches des victimes, cette décision est incompréhensible. “Elle est légale bien sûr. Le juge d’instruction est en droit de prendre cette décision mais jusqu’ici, il ne l’avait pas fait. Nous ne nous attendions de ce fait pas à apprendre, ce mercredi, la libération sous bracelet de Paolo Falzone. C’est un vrai coup de massue. Mes clients sont en colère, tristes, désemparés. Eux n’ont pas la parole, ils ne peuvent pas s’exprimer sur ce qu’ils ressentent. Nous allons aujourd’hui continuer notre combat pour obtenir la vérité judiciaire et pour obtenir une décision qui correspond à notre vision des événements.”