Sophie Quinet défendra les couleurs louviéroises à Miss Hainaut : “J’espère aller le plus loin possible”

À 17 ans, Sophie Quinet sera la benjamine du concours le soir du 16 septembre, date du concours de l’élection de Miss Hainaut qui donne un ticket direct pour celui de Miss Belgique. “L’année passée j’avais déjà voulu m’inscrire mais j’étais trop jeune et ici, notamment avec les préoccupations de mes études, j’ai failli manquer l’inscription qui m’était passée par-dessus la tête”, nous explique la jeune femme. “Participer à ce genre de concours représente un vrai challenge pour moi qui suis un peu timide. Je me dis aussi qu’il s’agit d’un bon moyen pour prendre confiance en moi. Je n’ai pas d’objectif particulier dans ce concours mais j’espère, comme toutes les autres, passer la première étape et participer à Miss Belgique. Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours voulu travailler dans le mannequinat, je me dis que Miss Belgique serait une belle vitrine pour me faire remarquer. Mais le principal pour moi, c’est de m’amuser.”

Étudiante en psycho

Future étudiante en psycho après avoir réussi brillamment sa rhéto à l’Athénée Provinciale de La Louvière, Sophie se verrait bien travailler avec les enfants. “Mon domaine de prédilection serait celui des enfants mais je me verrais bien aussi dans le domaine psycho-légal, dans une prison ou un hôpital. Comme job étudiant, cet été, je travaille dans une plaine de jeux déjà avec les enfants et ça me plaît vraiment.”

Passionnée d’équitation, Sophie s’épanouit en pratiquant ce sport. “Je pratique le jumping et me suis déjà classée lors de certaines compétitions. Je ne me vois cela dit pas en faire mon métier car il s’agit d’un milieu très particulier, très compétitif qui ne correspond pas vraiment à mes valeurs. Mais j’aime les chevaux et en particulier le mien, Calife, un hongre de huit ans avec qui l’entente est de plus en plus grande.”

Le 16 septembre, la cavalière se transformera en princesse et visera le titre de Miss Hainaut. Pour la soutenir, téléchargez l’appli Miss Belgium ou envoyez MH27 au 6665.