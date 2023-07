Le verdict de la Cour d’Appel est tombé : Paolo Falzone reste en prison, le bracelet électronique lui est à nouveau refusé

Me Discepoli, qui défend les intérêts de Falzone, se dit “dépité” de cette décision qui tombe pour la deuxième fois consécutive suite à l’appel du parquet et ce alors que la Chambre du Conseil avait accordé le bracelet électronique à son client il y a un peu plus d’une semaine comme elle l'avait déjà fait en mai dernier mais aussi courant 2022.

Pour rappel, le matin du drame, alors qu’une dizaine de gilles de la société des Boute-en-Train de Strépy venaient de quitter leur lieu de rendez-vous matinal, Paolo Falzone avait foncé droit dans la foule, rue des Canadiens. De nombreuses personnes, membres de la famille et amis des gilles, suivaient en effet ces derniers en direction du centre du village où la fête s’apprêtait à battre son plein.

Le choc, d'une violence inouïe, n’avait laissé aucune chance à six personnes dont trois s’étaient encastrées dans le pare-brise du bolide que conduisait Paolo Falzone à plus de 140 km/h au moment de l'impact. Pour l'un des gilles, Fred D'Andrea, Paolo Falzone est même inculpé de meurtre. Les circonstances du drame, mises également en lumière lors de la reconstitution qui a eu lieu il y a quelques semaines, indiquent en effet qu'il aurait pu rouler sur le corps du gille volontairement après l'avoir traîné sur plusieurs centaines de mètres.

Quant à l'enquête, elle est toujours en cours et les derniers devoirs sont en train d'être finalisés. Vu l'ampleur du drame, les enquêteurs, de même que le juge d'instruction, ne veulent rien laisser au hasard.

Prochain rendez-vous devant la Chambre du Conseil en septembre.