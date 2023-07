Fédora, jeune chanteuse louviéroise, a le même coach vocal que Lara Fabian, son idole : “je rêve de la rencontrer”

Parlant d’entourage, son manager Biagio de Bia Production et son coach vocal, Pierre-Yves Duchêne font tout pour l’aider dans son entreprise. “Pierre-Yves est aussi le coach vocal de Lara Fabian qui est mon idole. Je reprends souvent ses chansons qui font partie intégrante de mon répertoire. Mon rêve serait de la rencontrer et de pouvoir lui parler. La seule fois où je l’ai vue, elle est passée en coup de vent car elle n’avait pas le temps. Je ne sais pas pourquoi mais depuis toute petite, je suis fan d’elle. Le déclenchement s’est probablement produit lorsque j’ai entendu la première fois la chanson “Je t’aime”. Je suis devenue accro et cela ne m’a plus quitté.”

Lara Fabian, Céline Dion et… Shakira

En plus des reprises de Lara Fabian, Céline Dion ou encore… Shakira, la jeune artiste travaille ses propres morceaux. “J’ai déjà sorti un EP avec plusieurs titres et mon premier clip est sorti il y a quelques semaines. Ce n’est pas moi qui écris les paroles car je n’y parviens pas encore. Je donne cela dit mes idées de thèmes que je veux aborder donc les chansons que je chante me ressemblent tout de même.”

Chanteuse, un métier qui peut faire rêver mais qui n’est pas si facile à vivre. “Entre les insultes, les spectateurs qui n’en ont rien à faire de ce que vous chantez et les jalousies des autres artistes, ce n’est pas facile tous les jours. Le pire, ça a sans doute été lorsqu’un spectateur se bouchait ostensiblement les oreilles pendant que je chantais. Ce genre de comportement, au lieu de m’abattre, ne fait que me renforcer et m’incite à chanter encore mieux, encore plus fort.”

Autre rêve de la jeune Louviéroise, celui de participer à des télé-crochets. “C’est le meilleur moyen de se faire connaître, d’accroître sa notoriété. J’aimerais vraiment être reconnue à la fois en Belgique et en France donc oui, j’aimerais participer à ce genre de concours de chant.”