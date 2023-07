La Louvière : le site de Jolimont de l'hôpital Hélora se fait livrer son nouveau bloc opératoire... en containers

30 containers ont été assemblés pour constituer le nouveau bloc opératoire du site e Jolimont de l'Hôpital Helora. ©AVPRESS

Les murs de l’hôpital n’étant pas extensibles, c’est la solution d’un bâtiment construit container par container. “Il n’y a pas énormément de place sur le site et on a aussi cherché à déranger le moins possible l’activité. Tous les modules ont été préconçus et pré-aménagés pour que l’assemblage se fasse le plus facilement possible. Ensuite, il faudra encore assembler les modules les uns avec les autres et aménager l’intérieur avec le matériel nécessaire.”

Pour octobre/novembre

Il faudra tout de même attendre encore quelques mois pour y voir les premiers patients opérés. “Chaque salle pourra être utilisée par chaque discipline mais il y aura une salle hybride spécifique pour les chirurgiens cardiaques, vasculaires ou neurochirurgiens. Il s’agira des derniers aménagements du site concernant les blocs opératoires vu la construction du nouvel hôpital mais on ne pouvait pas attendre qu’il soit terminé avant de se lancer.”

Cet accroissement d’activité vise à “renforcer le caractère chirurgical extrêmement pointu du site et d’inciter de jeunes chirurgiens à rejoindre nos équipes”, a communiqué l’hôpital. “L’une des nouvelles salles installées sera hybride pour proposer un panel technique toujours plus large et plus moderne aux patients. Celle-ci combine les caractéristiques d’une salle d’opération et d’une salle d’imagerie interventionnelle permettant le renforcement de la collaboration entre radiologues interventionnels et chirurgiens.”